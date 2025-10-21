21 Ekim 2025, Salı

Kadının sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu

Kadının sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu

Giriş: 21.10.2025 18:15
Aksaray’da kolundaki sahte bileziklerle kuyumcuya gelen kadın, kuyumcudan bakmak için istediği gerçek altın bileziklerle kolundaki sahte bilezikleri değiştirdi. Oyunu anlayan kuyumcu kadına fark ettirmeden alarm butonuna basarak polis çağırdı. Kısa sürede kuyumcuya gelen polisler kadını sahte bileziklerle birlikte suçüstü yakalarken, avukat "Tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi, kadın ise "Çoluğum çocuğum var abi yapma" diye yalvardı.
