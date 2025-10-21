Kadının sahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu

Aksaray’da kolundaki sahte bileziklerle kuyumcuya gelen kadın, kuyumcudan bakmak için istediği gerçek altın bileziklerle kolundaki sahte bilezikleri değiştirdi. Oyunu anlayan kuyumcu kadına fark ettirmeden alarm butonuna basarak polis çağırdı. Kısa sürede kuyumcuya gelen polisler kadını sahte bileziklerle birlikte suçüstü yakalarken, avukat "Tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi, kadın ise "Çoluğum çocuğum var abi yapma" diye yalvardı.

