05 Mart 2022, Cumartesi
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Kadını sırtından bıçakladı, 'başkasına benzettim' dedi
Antalya'da, otelde çalışan ve işe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen 22 yaşındaki E.K tarafından sırtından bıçaklandı. Bıçaklanma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.