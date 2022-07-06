Kadına şiddete meydan dayağı! Saldırgan arkasına bile bakmadan kaçtı

Pendik'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etti. Tekme tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaştı.