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Kadına şiddete meydan dayağı! Saldırgan arkasına bile bakmadan kaçtı

DHA
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Giriş: 06.07.2022 14:24
Pendik'te kendisini darbeden bir erkekten kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye binerek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye binip kadını hırpalamaya devam eden saldırgana, çevredekiler müdahale etti. Tekme tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaştı.
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