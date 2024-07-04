Kadın yetiştirici aldığı tarım destekleriyle aile işletmesini büyüttü

Denizli'de aile işletmeciliği yapan Mukadder Akar, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle almış olduğu ekipmanlarla zor şartlarda yapmış olduğu işlerinde büyük kolaylık yaşadı.

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