Kadın voleybolcuya şiddet! Cam bardakla yaralandı

Adana'da kadın sporculara yönelik şiddet örneği yaşandı. İmamoğlu Belediye Spor ile Malatya'nın kadınlar voleybol takımının karşılaşmasında, erkek taraftarlar, kadın oyunculara saldırı girişiminde bulundu. Sahaya atılan can bardak voleybolculardan birinin yaralanmasına neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN