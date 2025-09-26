Kadın vatmanın refleksi, rayların üstüne düşen adamı ölümden böyle kurtardı

26 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 00:38
Bursa'da birbirleriyle şakalaşan öğrenci grubunun çarparak raylara düşürdüğü ve vatmanın dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtulan Abdulkadir Kavaklıgil (80) büyük şok yaşadı.
