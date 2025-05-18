Kadın tetikçi erkek kılığına girdi! Haraç için kurşun yağdırdı

Küçükçekmece'de bir iş insanından haraç almak isteyen bir çete parayı alamayınca tetikçiyle anlaştı. O da iş insanını korkutmak için evini ve otomobilini kurşunladı. Tüm bunları yaparken bir erkekmiş gibi davrandı. İşi bitince de kıyafetini değiştirip ortadan kayboldu. Ancak polisin dikkatinden kaçamadı.

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