18 Mayıs 2025, Pazar
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Kadın tetikçi erkek kılığına girdi! Haraç için kurşun yağdırdı
Küçükçekmece'de bir iş insanından haraç almak isteyen bir çete parayı alamayınca tetikçiyle anlaştı. O da iş insanını korkutmak için evini ve otomobilini kurşunladı. Tüm bunları yaparken bir erkekmiş gibi davrandı. İşi bitince de kıyafetini değiştirip ortadan kayboldu. Ancak polisin dikkatinden kaçamadı.