Kadın takıntılı olduğu eski eşini darbetti!

Ankara’da Çankaya'da Y.K. (37) adlı kadının eski eşi Adem Kobal'ı (37) çalıştığı berber dükkanında darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adem Kobal, Y.K. ile Mart 2022'de evlenip, 6 Haziran 2023'te boşandıklarını söyledi. Eşinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri süren Kobal, "O yüzden o zaman ona şiddet uygulamıştım ve boşandık. Şiddet uyguladığım için cezaevine düştüm. O da ziyarete geliyordu. 'Çıkıncı tekrar evleniriz' diye konuştuk. Ama sonra ben istemedim. Dükkana geliyor, olay çıkarıyor. Sonra da polis serbest bırakıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen geliyor" dedi.

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