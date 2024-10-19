19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Kadın takıntılı olduğu eski eşini darbetti!

Kadın takıntılı olduğu eski eşini darbetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 21:14
Ankara’da Çankaya'da Y.K. (37) adlı kadının eski eşi Adem Kobal'ı (37) çalıştığı berber dükkanında darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adem Kobal, Y.K. ile Mart 2022'de evlenip, 6 Haziran 2023'te boşandıklarını söyledi. Eşinin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri süren Kobal, "O yüzden o zaman ona şiddet uygulamıştım ve boşandık. Şiddet uyguladığım için cezaevine düştüm. O da ziyarete geliyordu. 'Çıkıncı tekrar evleniriz' diye konuştuk. Ama sonra ben istemedim. Dükkana geliyor, olay çıkarıyor. Sonra da polis serbest bırakıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen geliyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu: İran bana suikast düzenledi
Netanyahu: İran bana suikast düzenledi
Emine Erdoğan, Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde!
Emine Erdoğan, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde!
Kadın takıntılı olduğu eski eşini darbetti!
Kadın takıntılı olduğu eski eşini darbetti!
İnşaatta ayağı takılan işçi merdivenlerden düştü!
İnşaatta ayağı takılan işçi merdivenlerden düştü!
Alacak verecek kavgasını merakla izlediler!
Alacak verecek kavgasını merakla izlediler!
Polisi fark edince kaçan şüpheli kaza yapıp yakalandı!
Polisi fark edince kaçan şüpheli kaza yapıp yakalandı!
Gabar’da günde 100 bin varil petrol hedefi!
Gabar’da günde 100 bin varil petrol hedefi!
Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi
Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi
Uyanık kiracı! Aynı binada kendi dairesi varmış
Uyanık kiracı! Aynı binada kendi dairesi varmış
Yenidoğan Çetesi soruşturması! Ruhsatı iptal olan hastane sayısı 10!
"Yenidoğan Çetesi" soruşturması! Ruhsatı iptal olan hastane sayısı 10!
Feci kazada hayatını kaybeden Zeynep toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden Zeynep toprağa verildi
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Daha Fazla Video Göster