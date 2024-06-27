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Kadın sürücü aracın içinde bayıldı! Vatandaşlar anında yardıma koştu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 27.06.2024 16:44
Ankara'da bir kadın sürücü seyir halindeki aracın içinde baygınlık geçirdi. Çevredekiler camları kırarak aracı durdurdu, kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
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