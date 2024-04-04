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Kadın polisten duygusal müdahale! Bıçakla çevredekilere saldırma istedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2024 16:00
İstanbul Sultangazi'de bıçaklı bir kişi çevredekileri rahatsız etti. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli, kadın polisin sarılma sözü üzerine elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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