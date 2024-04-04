Kadın polisten duygusal müdahale! Bıçakla çevredekilere saldırma istedi

İstanbul Sultangazi'de bıçaklı bir kişi çevredekileri rahatsız etti. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli, kadın polisin sarılma sözü üzerine elindeki bıçağı yere atarak teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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