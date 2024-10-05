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Kadın polise ‘Komutanım' diyerek tekmil verdi: O anlar izleyenleri güldürdü

Kadın polise ‘Komutanım' diyerek tekmil verdi: O anlar izleyenleri güldürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 12:33
Elazığ'da bir vatandaş gerçekleştirilen motosiklet denetiminde olan kadın polise, komutanım diyerek asker selamı ile tekmil verdi. Kadın trafik polisinin ise esas duruşa geçip selam vermesi hem güldürdü hem de yüreklere dokundu.
Kadın polise ‘Komutanım’ diyerek tekmil verdi
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