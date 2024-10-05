05 Ekim 2024, Cumartesi
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Kadın polise ‘Komutanım' diyerek tekmil verdi: O anlar izleyenleri güldürdü
Elazığ'da bir vatandaş gerçekleştirilen motosiklet denetiminde olan kadın polise, komutanım diyerek asker selamı ile tekmil verdi. Kadın trafik polisinin ise esas duruşa geçip selam vermesi hem güldürdü hem de yüreklere dokundu.