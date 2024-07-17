Kadın pilotlar Emniyet’in havadaki gözü kulağı! Göklerde kritik görevler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kadın helikopter pilotları; gece gündüz demeden görev yapıyorlar. Kadın pilotlar, asayişten teröre, trafikten uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok kritik görevde, Polis Teşkilatı'nın havadaki gözü, kulağı oluyor.

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