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Kadın personelinin kafasına silah dayayan müdürün cezası belli oldu

DHA
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Giriş: 08.03.2022 09:55
Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın 50 yaşındaki şube müdürü Turabi K.'nin,  34 yaşındaki müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin kafasına silah dayadığı iddiası ile 5 seneye kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Turabi K.'nın, Melis B.'yi telefonla arayarak tehdit ederek zincirleme suç işlediği için 8 sene 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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