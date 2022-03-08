Kadın personelinin kafasına silah dayayan müdürün cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın 50 yaşındaki şube müdürü Turabi K.'nin, 34 yaşındaki müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin kafasına silah dayadığı iddiası ile 5 seneye kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Turabi K.'nın, Melis B.'yi telefonla arayarak tehdit ederek zincirleme suç işlediği için 8 sene 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.