12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Kadın motosiklet sürücüsünden tehlikeli hareket! Telefonu düşürünce...
İstanbul'da trafiği tehlikeye sokan motosiklet kullanıcısı bir kadının yaptıkları, görenleri çileden çıkardı. Motoru ile hareket halindeyken telefonunu düşüren sürücü, akıllara gelecek en son şeyi yaparak, hem kendi canınını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.