02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Kadın mesai arkadaşını işe geç geldi diye darbetti! Dehşet anları kamerada
Antalya'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Ş., olayı görenler tarafından dövüldü.