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Kadın mesai arkadaşını işe geç geldi diye darbetti! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 02.05.2022 20:22
Antalya'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Ş., olayı görenler tarafından dövüldü.
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