Kadın kuryenin zorlu mesaisi

Mersin'de 35 yaşındaki Bahar Çiçek, bir yandan motosikletli kuryelik yaparak geçimini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da mesaisinin ardından ev işlerini yürütüyor. Günün 12 saatini motosiklet üzerinde sipariş dağıtarak geçiren Çiçek, yaz kış demeden işini özveriyle sürdürüyor.

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