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Kadın kılığına giren şahıs husumetlisine kurşun yağdırdı

Kadın kılığına giren şahıs husumetlisine kurşun yağdırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 18:02
Esenyurt’ta galericiler sitesinde kadın kılığına giren şahıs, husumetli olduğu kişiyi otomatik silahla vurdu. Güpegündüz gerçekleşen o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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