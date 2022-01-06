06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadın kılığına girdi komşusunun kafasına çekiçle vurdu! o anlar kamerada

Kadın kılığına girdi komşusunun kafasına çekiçle vurdu! o anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 15:59
Küçükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu ortaya çıktı. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği görüldü.
Öyle bir şey yaptı ki! Görenler büyülendi
Öyle bir şey yaptı ki! Görenler büyülendi
Komşusunun kafasına çekiçle vurdu!
Komşusunun kafasına çekiçle vurdu!
Erzurum’da kurt donduran soğuk
Erzurum'da kurt donduran soğuk
Omicronun delta ve griple belirtileri benzer mi?
Omicronun delta ve griple belirtileri benzer mi?
Kurt ayakta dondu!
Kurt ayakta dondu!
Genç kıza kabusu yaşattı!
Genç kıza kabusu yaşattı!
İşte Gökçe Bahadır’ın eski halini
İşte Gökçe Bahadır'ın eski halini
2021’de 33 köprünün restorasyonu bitti
2021’de 33 köprünün restorasyonu bitti
Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması
Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması
Şirket aracı kullananlar dikkat!
Şirket aracı kullananlar dikkat!
Karantina süresi kaç gün oldu?
Karantina süresi kaç gün oldu?
Şoförün köpekle eğlenceli anları kamerada
Şoförün köpekle eğlenceli anları kamerada
Daha Fazla Video Göster