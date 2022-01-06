06 Ocak 2022, Perşembe
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Kadın kılığına girdi komşusunun kafasına çekiçle vurdu! o anlar kamerada
Küçükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu ortaya çıktı. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği görüldü.