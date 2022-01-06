Kadın kılığına girdi komşusunun kafasına çekiçle vurdu! o anlar kamerada

Küçükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. 52 yaşındaki kadına çekiçle saldırganın kadın elbisesi giydiği ve saldırıya uğrayan kadının alt komşusu olduğu ortaya çıktı. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra kadını hastaneye götürmek için yardım ettiği görüldü.