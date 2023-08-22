Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

Adana'da bir kadın, "Sana kredi kartı çıkarttıracağım" diyen tanıdığı tarafından dolandırıldı. 100 bin lira borçla karşı karşıya kaldı. Kayıp şahsın ise başkalarını da kandırdığı anlaşıldı. Mağdurların sahtekara kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını internete yükledikleri ortaya çıktı.