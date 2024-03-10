Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada

Samsun'da bir kadın hırsız, kapısını aparatla açtığı ikamette ev sahibine yakalandı. Şikayet üzerine tutuklanan hırsızın yakalanma ve yalvarma anları ev sahibi tarafından anbean kaydedildi. Aynı kadının 2 ayrı evden altın ve para çaldığı tespit edildi.