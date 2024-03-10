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Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada

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Giriş: 10.03.2024 12:47
Samsun'da bir kadın hırsız, kapısını aparatla açtığı ikamette ev sahibine yakalandı. Şikayet üzerine tutuklanan hırsızın yakalanma ve yalvarma anları ev sahibi tarafından anbean kaydedildi. Aynı kadının 2 ayrı evden altın ve para çaldığı tespit edildi.
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