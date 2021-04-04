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Kadın erkeği yere yatırıp darp etti! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Giriş: 04.04.2021 09:02
Güncelleme:04.04.2021 09:08
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, ”Altınlarımı, paramı ver” diye bağırarak yere yatırdığı şahsı darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir kadın, sokakta yere yatırdığı erkeği, 'paramı ver' diye bağırarak darbetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadın, erkeği yere yatırıp 'paramı ver' diye darbetmeye başladı.

Çevredekiler kavgayı ayırmak için müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Bir kişinin 'polis çağırdım' sözleri üzerine kadın ve erkek ayrılıp farklı yönlere gitti.

Bu arada olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kadının erkeği yere yatırıp 'paramı ver, polis gelsin, olsun paramı ver' diyerek bağırıp vurduğu, bir kişinin ise ayırmaya çalıştığı görüldü.

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