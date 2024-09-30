30 Eylül 2024, Pazartesi
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Kadın driftçiler piste indi şov yaptı
Türkiye'nin tek lisanslı drift pisti, nefes kesen heyecana sahne oldu. Kadın drift pilotlarının performanslarıyla ön plana çıktığı organizasyonda, 'Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın' mesajı verildi.