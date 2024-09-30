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Kadın driftçiler piste indi şov yaptı

Kadın driftçiler piste indi şov yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 12:22
Türkiye'nin tek lisanslı drift pisti, nefes kesen heyecana sahne oldu. Kadın drift pilotlarının performanslarıyla ön plana çıktığı organizasyonda, 'Sokaklarda değil, bizlerle birlikte güvenli pistlerde drift yapın' mesajı verildi.
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