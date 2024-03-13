Kadıköy'ün ortasındaki "göl"

Kadıköy'de 5 yıl önce durdurulan inşaat alanı göle döndü. Öyle ki bölge, uydu haritalarında göl olarak görülüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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