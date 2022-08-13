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Kadıköy’deki kadın cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 13.08.2022 12:52
Kadıköy’de birlikte yaşadığı kadını öldüren 63 yaşındaki Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hakan A.’nın Mihriban A. ile tartıştığı, olay anında silah sesini duyan vatandaşların panikle kaçıştıkları görülüyor.
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