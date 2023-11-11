Kadıköy'de ünlü kozmetik mağazası açılışında izdiham

Kadıköy'de ünlü kozmetik mağazasının açılışı için yüzlerce kişi dün akşamdan itibaren kuyruğa girdi. Kuyrukta sabahlayan müşteriler sabah saatlerinde de bekleyişini sürdürdü. Kapıların açılmasıyla vatandaşlar hediyelere ve diğer ürünlere sahip olabilmek için mağaza içinde de yoğunluk oluşturdu.