09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Kadıköy’de trafik polisi hayat kurtardı! O anlar kamerada
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hareket halindeyken dili boğazına kaçtığı için nefes alamayarak yere yığılan motosiklet şoförü Hurshıdbek Olımjonov'nun, hayatını yoldan geçen trafik polisi kurtardı. Trafik polisinin kalem yardımı ile yaptığı ilk müdahale ve sürücünün tekrar nefes aldığı anlar kameralara anbean kaydedildi.