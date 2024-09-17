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Kadıköy’de tonlarca kaçak midye ele geçirildi

Kadıköy’de tonlarca kaçak midye ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 15:20
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 150 çuvalda tonlarca kaçak midye ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılara 52 bin 484 lira para cezası kesildi.
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