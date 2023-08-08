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Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

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Giriş: 08.08.2023 22:03
Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadını ve köpeğini güçlükle kurtardı. Saldırıya uğrayan kadın, köpeği tasmasız gezdiren sahibinden şikayetçi oldu.
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