Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

Kadıköy'de tasmasız gezdirilen köpek, sahilde sahibi tarafından gezdirilen başka bir köpeğe saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kadını ve köpeğini güçlükle kurtardı. Saldırıya uğrayan kadın, köpeği tasmasız gezdiren sahibinden şikayetçi oldu.