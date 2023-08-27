Kadıköy’de tartıştığı kadını darp etmeye kalktı, uyaran vatandaşlarla da kavga etti

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan’da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Genç erkeğin yanındaki kadını darp etmeye çalıştığını gören vatandaşlar araya girmek istedi. Bunun üzerine vatandaşlar ile şahıs arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.