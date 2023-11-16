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Kadıköy'de taksici yolcuyu götürmedi gideceğiniz yerde kavga ettik, adamlar bize saldırdı

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Giriş: 16.11.2023 09:50
Kadıköy'de taksi şoförü, aracına binen yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Kadın yolcu, taksicinin Kusura bakmayın orda bir kavga ettik. Adamlar bize saldırdı, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya demesi üzerine taksiden indi. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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