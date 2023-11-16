16 Kasım 2023, Perşembe
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Kadıköy'de taksici yolcuyu götürmedi gideceğiniz yerde kavga ettik, adamlar bize saldırdı
Kadıköy'de taksi şoförü, aracına binen yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Kadın yolcu, taksicinin Kusura bakmayın orda bir kavga ettik. Adamlar bize saldırdı, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya demesi üzerine taksiden indi. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.