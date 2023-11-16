Kadıköy'de taksici yolcuyu götürmedi gideceğiniz yerde kavga ettik, adamlar bize saldırdı

Kadıköy'de taksi şoförü, aracına binen yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Kadın yolcu, taksicinin Kusura bakmayın orda bir kavga ettik. Adamlar bize saldırdı, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya demesi üzerine taksiden indi. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.