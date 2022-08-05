Kadıköy'de şoke eden görüntüler! "Köpeğime toz geldi" dedi dehşet saçtı

İstanbul Kadıköy’de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine saldırdı. Köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldıran adam, temizlik işçisinin burnu kırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.