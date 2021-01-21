Kadıköy'de sokakta yaşayan Sami Babacan donarak öldü! İBB ihbara rağmen müdahale etmedi

Kadıköy'de sokakta yaşayan 65 yaşındaki Sami Babacan donarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çevre sakinlerinin ihbarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hafta sonunu gerekçe göstererek duruma müdahale etmedikleri ve facianın adeta göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Diğer yandan Üsküdar Belediyesi ise sokakta yaşayan evsiz vatandaşları soğuk havada dışarıda bırakmayarak otellere yerleştirdi.

Kadıköy'de sokakta yaşayan 65 yaşındaki Sami Babacan donarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Çevre sakinlerinin ihbarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hafta sonunu gerekçe göstererek duruma müdahale etmedikleri ve facianın adeta göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Diğer yandan Üsküdar Belediyesi ise sokakta yaşayan evsiz vatandaşları soğuk havada dışarıda bırakmayarak otellere yerleştirdi.