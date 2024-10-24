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Kadıköy'de savcıya yumruklu saldırı davası!

Kadıköy'de savcıya yumruklu saldırı davası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 21:43
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Her iki şüpheliye de hapis cezası istendi. İşte detaylar...
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