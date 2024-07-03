03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Kadıköy’de rehine krizi! Canını kıymak isteyen adam esnafı rehin aldı
İstanbul Kadıköy'de bir kişi eline aldığı cam parçasıyla canına kıymak istedi. Polis müdahale etmek isteyince de dükkanına girdiği kuruyemişçiyi rehin aldı. İkna çabaları yetersiz kaldı, devreye Özel Harekat Timi girdi. Rehine kurtarıldı; şüpheli gözaltına alındı.