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Kadıköy’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı! Sürücü olay yerinde aracını bırakıp kaçtı

İHA
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Giriş: 18.12.2022 16:35
Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı.
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