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Kadıköy'de öğrenci servisi kaçırıldı

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Giriş: 05.01.2024 13:02
İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırmıştı. O şüpheli yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Kadıköy’de öğrenci servisi kaçırıldı
Kadıköy'de öğrenci servisi kaçırıldı
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