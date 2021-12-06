06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy'de motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştıran sürücüye kaskla saldırdı

Kadıköy'de motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştıran sürücüye kaskla saldırdı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2021 11:34
Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü trafikte kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı. O anlar ise başka sürücü tarafından cep telefon kamerasıyla kaydetti.

Olay, Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu. Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi.

O anları ise başka sürücü cep telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ise motosiklet sürücüsünün Beni mi öldüreceksin, Beni mi öldüreceksin diyerek kaskıyla otomobile vurduğu görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de trafikte kasklı dehşet
Kadıköy’de trafikte kasklı dehşet
Ölü bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı
Ölü bulunmuştu! Kimliği ortaya çıktı
Esenyurt’ta gelin düğünü bıraktı kavgayı ayırdı
Esenyurt’ta gelin düğünü bıraktı kavgayı ayırdı
Gören telefona sarılıyor
Gören telefona sarılıyor
Türkiye Barolar Birliği’nde skandal görüntüler!
Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntüler!
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul’da ekmeğe gizli zam!
İstanbul’da ekmeğe gizli zam!
Depreme böyle yakalandılar!
Depreme böyle yakalandılar!
Erciş’te bir evin duvarında çatlaklar oluştu
Erciş'te bir evin duvarında çatlaklar oluştu
Gören telefona sarıldı!
Gören telefona sarıldı!
Kurtarma operasyonu! Mahsur kalanlar...
Kurtarma operasyonu! Mahsur kalanlar...
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Daha Fazla Video Göster