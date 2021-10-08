08 Ekim 2021, Cuma
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Kadıköy’de motosiklet kazası, kaskı sayesinde ölümden döndü
Kadıköy'de ara sokaktan caddeye çıkan otomobille çarpışan motosikletli, yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün kolu kırılırken, kaza güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza geçtiğimiz salı akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye dönüş yapan otomobille motosiklet sürücüsü çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koştu. Kaza sonrası motordan dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.