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Kadıköy'de liseli öğrenciye darp: Yol kesip yumrukla saldırdı

İHA
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Giriş: 11.12.2021 10:18
Kadıköy’de bir lise öğrencisi, dışarıdan okul içerisine giriş yapan şahıslarca darp edildi. Yumrukların hedefi olan lise öğrencisinin suratına 5 dikiş atılırken yaşanan darp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kadıköy'de bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, Hubeyd K. (15) isimli lise öğrencisi yatılı olarak eğitim gördüğü okulun bahçesinde yürüdüğü esnada okulun öğrencisi olmadığı belirlenen iki kişinin önce sözlü ardından yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonrası olay yerinden koşarak uzaklaşan liseli öğrencinin elmacık kemiğinin kırıldığı ve gözaltına 5 dikiş atıldığı öğrenildi. Öte yandan liseli öğrencinin darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Güvenlik görevlisinin olması gerekiyordu"

Yaşanan olay sonrası konuşan çevre esnafından Fuat Demircan, "Biz bu olayı duyduk. Gerçekten üzücü bir durum. Normalde bu tarz olaylar burada pek fazla yaşanmazdı. Çocuk zaten yurtta kalıyormuş. Normalde güvenlik kulübesinde bir görevlinin olması gerekiyor. O esnada neredeydi? O da belli değil. Suçsuz bir çocuğun yaşıtları tarafından bu şekilde darp edilmesi gerçekten elim bir olay" diye konuştu.
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