Kadıköy'de kuyumcu soygunu kamerada; 300 bin dolar değerinde takı çaldılar

Kadıköy'de bir kuyumcuya sabaha karşı girerek içerde bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.