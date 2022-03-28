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Kadıköy’de kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

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Giriş: 28.03.2022 12:11
Kadıköy’de sokak ortasında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların saç saça baş başa kavgasını ise yanlarındaki erkek şahıslar ayırmaya çalıştı. İki grubun birbirlerine saldırdığı kavgayı gören bazı vatandaşlar ise kavgayı film izler gibi izledi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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