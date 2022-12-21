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Kadıköy’de kaza yapan milyonluk otomobil alev alev yandı

DHA
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Giriş: 21.12.2022 10:34
Kadıköy'de kaza yapan Mercedes Maybach marka lüks otomobilden kısa sürede alevler yükselmeye başladı. Alevlerin sardığı milyonluk otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Milyonluk Maybach alev alev yandı
Milyonluk "Maybach" alev alev yandı
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