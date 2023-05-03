Kadıköy’de istek türkü cinayeti

Kadıköy’de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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