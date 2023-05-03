03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Kadıköy'de istek türkü cinayeti
Kadıköy’de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.