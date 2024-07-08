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Kadıköy’de istek şarkı cinayetinde gelişme! Sanığa verilen ceza belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 19:41
Kadıköy’de geçtiğimiz sene istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi. Sanık yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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