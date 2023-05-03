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Kadıköy'de istek şarkı cinayeti kamerada

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Giriş: 03.05.2023 15:27
Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy’de istek şarkı cinayeti kamerada
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