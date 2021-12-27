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Kadıköy’de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma

DHA
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Giriş: 27.12.2021 12:40
Kadıköy’de Şener Birsöz İlkokulu müdürü A.K. iki ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdü. Okul müdürü A.K. velilerin şikayeti üzerine çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Kadıköy Kaymakamlığı A.K. hakkında idari soruşturma başlattığını duyururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Yine iddiaya göre burada öğrencileri darbetmeye devam eden A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti.

Şüpheli A.K.'nin çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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