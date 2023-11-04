04 Kasım 2023, Cumartesi
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Kadıköy'de ilginç anlar! Çöp konteynerine saklandı: 2 gün sonra vinçle çıkarıldı
Kadıköy'de sağanak yağıştan korunmak için çöp konteynerine giren kişi, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu dışarı çıkmadı. Belediye ekipleri vinçle kaldırdığı konteynerin kapaklarını açınca, içine giren kişi çöplerle birlikte yere düştü.