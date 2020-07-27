27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy'de İETT otobüsü iş yerine girdi! Feci kazadan yeni görüntü

Kadıköy'de İETT otobüsü iş yerine girdi! Feci kazadan yeni görüntü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2020 14:43
Güncelleme:27.07.2020 15:45
Kadıköy'deki İETT otobüsü kazasından yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir facia önlendi diyebilirim" dedi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıköy istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerleri kıran otobüs bir süre karşı kaldırımda ilerledikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçe duvarını kırarak duvarda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste hasar meydana gelirken, araçta bulunan 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç yardımı ile kaldırıldı.

Otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçe duvarına çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bugün de o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"

Kazayı gören bir vatandaş, "Yolun ters yönüne girdi ama bence çok iyi yaptı. Çünkü hayat kurtardı. Buradan devam etseydi birkaç arabayı parçalayacaktı. Ve zayiat çok büyük olacaktı. Buraya girerek durdu. 2 tane hafif yaralı var. 2 tane de çok hafif yaralı vardı. Biz çıkarttık onları. Arkadaşlar da buradaydı çok kişi vardı. Onlar için ambulans çağırdık ama ambulans bir 10 dakika içinde gecikmeli geldi. Şoförü de indirdik. Kafasında hafif bir şişlik vardı. Büyük bir facia önlendi diyebilirim" dedi.

Feci kazadan yeni görüntü
Feci kazadan yeni görüntü
Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi
Tutuklu ve hükümlülere bayram müjdesi
İstanbul'a kabus gibi çöktü!
İstanbul'a kabus gibi çöktü!
Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi!
Koronavirüs unutuldu kurallar çiğnendi!
Ege’nin incisi İzmir’de su sorunu
Ege’nin incisi İzmir’de su sorunu
YKS'de 5 aday birinciliği paylaştı
YKS'de 5 aday birinciliği paylaştı
Beyoğlu'nda yangın paniği!
Beyoğlu'nda yangın paniği!
Belediye Başkanının yasak aşkı o ili sarstı
Belediye Başkanının yasak aşkı o ili sarstı
İstanbul'da 7 ilçeye eş zamanlı operasyon
İstanbul'da 7 ilçeye eş zamanlı operasyon
O ülke Türkiye'yi risk grubundan çıkardı
O ülke Türkiye'yi risk grubundan çıkardı
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster