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Kadıköy'de gençlerin sınırsızca eğlencesine tepki yağdı! Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!

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Giriş: 12.07.2021 10:59
İstanbul Kadıköy'de, sokak aralarını adeta mesken tutan gençler, içki içerek yüksek sesli müzikle eğleniyor. Her gece yaşanan ve sabaha kadar süren gürültü, Kadıköylüleri canından bezdirdi. Dün gece yine Kadıköy'de benzer bir skandal yaşandı. Alkollü bir grup, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin üstüne çıkıp oynadı. Yapılan saygısızlık büyük tepki topladı.
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