29 Kasım 2023, Çarşamba
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Kadıköy'de fırtına ile sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış gündüz de etkisini sürdürüyor. Kadıköy sahilinde oluşan dalgalar kum ve kaya parçalarını sahilyoluna taşıdı.