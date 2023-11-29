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Kadıköy'de fırtına ile sağanak yağış etkili oluyor

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Giriş: 29.11.2023 13:32
İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış gündüz de etkisini sürdürüyor. Kadıköy sahilinde oluşan dalgalar kum ve kaya parçalarını sahilyoluna taşıdı.
Kadıköy’de fırtına ile sağanak yağış etkili oluyor
Kadıköy'de fırtına ile sağanak yağış etkili oluyor
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